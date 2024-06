“ATAM FATİH SULTAN MEHMET HAN’A SELAM OLSUN”

Yoğun katılımın olduğu Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Gazeteci Yazar Mehmet Fatih Çıtlak ve Gazeteci Nuh Albayrak'ın katıldığı tüm yönleri ile Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul'un Fethi konulu konferansta, Büyükçekmece Genç Girişimci işadamları derneği başkanı Mustafa Karayün yaptığı konuşmasında; “değerli katılımcılar selamların en güzeli Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Önce selam sonra kelam demiş büyüklerimiz bu devletin tohumlarını atan Atam Ertuğrul Gazi’ye selam olsun, Bu tohumun filizlenmesine vesile olan Osman Gazi’ye selam olsun, Bu fidanın köklenmesine vesile olan Atam Orhan Gazi’ye selam olsun. Murat Hüdavendigar’a, Balkanlar Fatihine selam olsun, bu devlet çınarının yapraklarını teşkil eden dünyayı gölgelendirmesine vesile olan, şanlı ordumuza, şehitlerimize, gazilerimize selam olsun, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bu mübarek ordunun manevi komutanına, Akşemseddin hazretlerine selam olsun, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş, bir çağı açıp bir çağı kapatmış olan Atam Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Ve iki dünya servetimiz, övüncümüz, ilacımız Allah c.c. nun Habibim dediği, gül kokulu Peygamberimize Hz. Muhammed Mustafa s.a.v sellem olsun rahmet ve mağfiret bu salonu dolduran çok kıymetli misafirlerimiz hepinizin üzerine olsun.

“BÜYÜK MÜCADELELER VEREREK BURALARA KADAR GELDİK”

Değerli misafirlerimiz bizler Büyükçekmece Genç Girişimci İş Adamları Derneği olarak, 13 yıllık bir yoldan geliyoruz kah zor zamanlarımız oldu kah mutlu anlarımız oldu. Yer yer sıkıntılar yaşadık ama büyük mücadeleler vererek buralara kadar geldik. İnanın kolay olmadı bir çok kez sendelemiş olsak ta çok şükür ki bugün gelmiş olduğumuz nokta da Büyükçekmece’nin en önde geleni, STK’larından biri olmayı ve Büyükçekmece’de sivil toplum kuruluşunun nasıl olması gerektiğini, neler yapması gerektiğini herkese gösterir niteliğe ulaştığımız için Rabbime binlerce kez hamd ediyorum.

“MÜCADELEYİ SÜRDÜREN DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, KARDEŞLERİM VAR”

Tabi ki bu 13 yıllık serüvenimizde yalnız değildik. Benimle birlikte 7 yıldır başkanlık makamında olduğum BÜYGAD’ da yol yürüyen, 13 yıldır da kuruculuğundan itibaren bu mücadeleyi sürdüren değerli arkadaşlarım, kardeşlerim var. Başkan yardımcımız Mehmet Fatih Sancar, Başkan vekilimiz Mehmet Ünal, Başkan yardımcımız Esad Korkmaz, Başkan yardımcımız Ferhat Akbulut, Başkan yardımcımız İlhan Yıldız, Başkan yardımcımız Sefer Aydın, Başkan yardımcımız Neşet Alper, Halis Çuhadaroğlu, İlker Akduman, Engin Mendeş, İlker Güngör, Sezgin Gürbüz, Başkan yardımcımız Göktürk Kutludoğmuş, Başkan yardımcımız Hüseyin Aktaş, Kadir Yıldız, Sait Yüksel, Serdal Güzel, Yunus Aldın, Başkan yardımcımız Raif Kızal, Ferhat Sağlam, Remzi Yayla, Atilla Uzun, Yunus Beyaz, Ertan Çiftçi, Fatih Balık, Emrah Çiltaş, Orhan Kökçü, Veral Güven, Onur Güleç, Deniz Altunel, Salih Eren Karaoğlu, Ömer Koçak, Aykut Kaplan ve Mustafa Koçak.

“BÜYÜKÇEKMECE’DE BİR GÜVENLİ TİCARET HALKASI OLUŞTURDUK”

Bu programların, bu insani yardım faaliyetlerin sosyal sorumluluk projelerinin, eğitimlerin, konferansların hepsinin mimarı bu arkadaşlarımızdır. Tabi size yıllardır anlatıyoruz şu faaliyetleri yaptık, şu insanı yardımları yaptık, şu sosyal sorumluluk projesini yaptık diye sizlerde diyebilirsiniz ki ‘ya arkadaş sadece siz insanı yardım programlarımı yapıyorsunuz. Bizler Büyükçekmece Genç İş Adamları olarak sadece insani yardım programları ya da sosyal sorumluluk projeleri yapmıyoruz. Bizler Büyükçekmece’de bir güvenli Ticaret halkası oluşturduk bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımızın içerisinde olduğu büyük bir halka, Büyükçekmece Genç Girişimci İş Adamları Derneğimizin güvenli ticaret halkasında bulunan arkadaşlarımız birbirleri arasında güvenli ticaret yapıyorlar. Bir arkadaşımız iş yaptırırken, vadesini sormak zorunda kalmıyor, yada malım yetişir mi diye düşünmüyor ve yıllık baza vurduğumuzda da Büyükçekmece’nin hatırı sayılır bir ticari hacmini bizler arkadaşlarımızla aramızda çevirebiliyoruz.

“BÜYÜKÇEKMECE’MİZE ONLARCA İŞLETME KAZANDIRDIK”

Bununla da kalmadık, Büyükçekmeceye onlarca işletme kazandırdık. Mesela şu anda sponsor olarak gördüğünüz Fikir Fabrikası Büyükçekmecede fark yaratan bir işletme, 4D reklamın temelini attığımız gün daha dün gibi gözümüzün önünde bugün on yıllık bir işletme ikinci şubesini açmış durumda. Hill İstanbul Gayrimenkul Başkan vekilimiz Mehmet Ünal oda yaklaşık on yıldır kendi işletmesini işletmekte. İlker Akduman EDY UPS adında bir firma açtı Maaşlı olarak çalışırken kendi işini yapmaya başladı. Ahmet Kılıç İHH Büyükçekmece arama kurtarma başkanımız aynı zamanda bizim arama kurtarma timimizden oraya gitti, bir yerde maaşlı olarak çalışıyordu şu anda kendi işini yapıyor ve bunlara her baktığımızda gurur duyuyoruz. Mustafa Koçar, mobilya sektöründeydi şimdi kafe pastanede yeni bir sektöre giriş yaptı. Girişimcilik gurubumuzda daha böyle yedi sekiz ve ya onlu yaşlarını bildiğimiz, eğitim sürecini dahi takip ettiğimiz kardeşlerimiz Faruk ve Ömer Boy kardeşler ikizlerdir şu an kendi işletmelerini açtılar. Ali Aktaş girişimcilik grubumuzdan çıktı şirket açtı. Size onlarca örnek sayabilirim, başkan yardımcımız Sefer Aydın üç kovanla iki kilo bal üreterek çıktığı bu yolda, şu anda 500 kovanla tonlarca bal üretir hale geldi. Büyükçekmece de atmış olduğumuz temeller şu anda Afyon’da Ege bölgesinde gezici arıcılık yaparak tonlarca bal üretiyor ve tüm Türkiye’ye bal satar pozisyona geldiler. BENİM KOVANIM projesi de Sefer Aydın’ındır.



“BUGÜN BÜYGİAD BAYRAĞI ALTINDA SON PROGRAMIMIZ”

On üç yıl önce derneğimizi kurarken, koltuklara yapışan insanları eleştirerek kurduk ve biz yedi yıldır bu derneğin yönetimini icra etmekteyiz. İnşallah genç bir kardeşimize devrederek şen şakrak, mutlu bir şekilde gönül rahatlıyla koltuğu devrederek ayrılacağız. Bizim kızdığımız şeyi kendimiz yapmayacağız. Bu BÜYGİAD bayrağı altında sizlerin karşısında son oluşumuz. Tabi ki yine programlarına, etkinliklerine katılacağız. Arkadaşlarımıza destek vereceğiz ama başkanlık vasfıyla son karşınızda oluşum. Bunların hiç biri bir bitiş değil, bir son değil yeni başlangıçlara gebedir dedi.