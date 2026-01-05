Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı boyunca sürdürmesi beklenen faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Ekonomistler, Ocak ayında aylık enflasyonun %3,5’in üzerine çıkabileceğini öngörse de, 2026 yıl sonunda enflasyonun %23 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu görünümün TCMB’ye toplam 10 puanlık faiz indirimi için alan açabileceği değerlendiriliyor. Hükümetin 2026 yıl sonu enflasyon hedefi ise piyasa beklentisi olan %23’ün oldukça altında, %16 seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan verilerin ardından yaptığı değerlendirmede, don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde yaşanan düşüşün gıda fiyatları üzerinde geçici bir baskı yarattığını ve bu nedenle 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Yılmaz, önümüzdeki dönemde eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde fiyat artış hızının belirgin şekilde yavaşlamasının, yıllık enflasyondaki düşüşü daha ileri bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

TÜİK verileri doğrultusunda hesaplanan toplu sözleşme hükümlerine göre, memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk 6 ayı için %18,6 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran %12,19 olarak belirlendi.

Reuters’ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Aralık ayı için aylık enflasyonun %0,98, yıllık enflasyonun ise %31 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Açıklanan veri, beklentilerin hafif altında kaldı.

Yıllık bazda ana harcama gruplarına bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31, ulaştırmada %28,44 ve konutta %49,45 artış kaydedildi. Eğitim grubundaki yıllık artış ise %66,27 ile dikkat çekti.

Reuters’ın güncel anketine göre, 2026 yıl sonunda TCMB’nin faiz indirim döngüsünü sürdürerek politika faizini %28 seviyesine indirmesi bekleniyor. Bu beklenti, sekiz toplantıda toplam 1.000 baz puanlık indirime işaret ediyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB anketinde Ocak ayı enflasyonu için medyan beklentinin %3,4 olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekleşmenin %4 ve üzerine çıkması halinde TCMB’nin faiz indirimlerinin hızını azaltması gündeme gelebilir. Aksi durumda ise 150 baz puanlık indirimlerle devam edilmesi daha olası görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden C endeksi Aralık ayında yıllık %31,08, B endeksi ise %31,66 artış kaydetti. Üretici fiyatlarını gösteren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık’ta aylık %0,75, yıllık bazda %27,67 yükseldi.