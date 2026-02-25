Şubeye gitmeden, tek ekran üzerinden farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırma imkânı sunan ON Dijital, müşterilerine en uygun poliçeyi bilinçli şekilde seçme özgürlüğü sağlarken, mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlere özel 1 depo akaryakıt hediyesi de sunuyor.

ON Dijital, kasko sigortası süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyarak sigorta deneyimini daha pratik, erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir yapıya dönüştürüyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde poliçe oluşturulmasına imkân tanıyan bu yeni hizmet, sektördeki farklı sigorta şirketlerinden alınan teklifleri karşılaştırmalı olarak sunmasıyla da fark yaratıyor. Böylece kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun seçeneği özgürce değerlendirebiliyor.

ON Dijital ile sigorta artık tamamen dijital



ON Dijital’in sunduğu bu hizmet, sigorta süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek kesintisiz bir başvuru deneyimi sağlıyor. Tek bir ekran üzerinden birçok sigorta şirketinin teklifine ulaşılabilmesi hem zaman kazandırıyor hem de karar sürecini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, fiyatları ve teminatları karşılaştırarak kendileri için en avantajlı poliçeyi seçebiliyor. Şeffaf bilgi akışı sayesinde tüm süreç güvenilir ve anlaşılır bir yapı içinde ilerliyor. ON Dijital’in sunduğu bu yapı, sigortayı karmaşık ve zaman alan bir süreç olmaktan çıkararak kolay, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürüyor.



ON Dijital Bankacılık mobil uygulaması üzerinden kasko poliçesi yaptıran müşterilere özel olarak sunulan 1 depo akaryakıt hediyesi ise dijital deneyimi somut bir avantajla destekliyor. Kampanya, araç sigortasının önemine dikkat çekerken aynı zamanda bütçe dostu bir değer önerisi sunuyor.