18 yaş altı BES’te pazar payını %20,8’e çıkaran şirket, hayat sigortacılığında ise %108 prim büyümesi ve toplam 7,2 milyar TL teknik kâr ile yılı güçlü bir performansla kapattı.

Sektör Ortalamasının Üzerinde Performans

Şirketin açıklamasına göre, bireysel emeklilik ve sigortacılık alanındaki teknik kârlar şöyle gerçekleşti:

Bireysel emeklilik teknik kârı: 463 milyon TL

Sigortacılık teknik kârı: 6,7 milyar TL

Toplam teknik kâr: 7,2 milyar TL

Dijital satışlarda ise %40 pazar payıyla sektördeki güçlü konumunu korudu.

Nurdan Tunay Günaylı’dan Değerlendirme

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, yıl sonu sonuçlarını değerlendirirken, “2025’i güçlü rakamlarla kapattık. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijitalleşme stratejimiz sayesinde sürdürülebilir değer yaratmayı hedefledik. Garanti BBVA ile yürüttüğümüz iş birliği, teknolojik altyapımız ve yenilikçi uygulamalarımız müşterilerimize sunduğumuz deneyimi ileriye taşıyor. Önümüzdeki dönemde de bu sinerji ile müşterilerimizin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacağız” dedi.

BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS)

Gönüllü BES fon büyüklüğü: 299,4 milyar TL (%89 büyüme, sektör ortalaması %78)

Toplam BES fon büyüklüğü: 317 milyar TL (%87 büyüme, sektör ortalaması %76)

BES katılımcı sayısı: 3,5 milyon (%6 büyüme, sektör ortalaması %5)

Dijital satışların toplam BES satışlarındaki payı: %53

Katkı payı: 103,8 milyar TL (%110 büyüme, sektör ortalaması %82)

Ek katkı payı: 40,7 milyar TL (%218 büyüme)

OKS katılımcı sayısı: 1,9 milyon (%6,1 büyüme, sektör %3,8)

OKS fon büyüklüğü: 17,6 milyar TL (%53,8 büyüme)

18 Yaş Altı BES’te Güçlü İvme

18 yaş altı BES segmentinde 341 bin katılımcıya ulaşan şirket, %22 büyüme ile sektör ortalamasının (%16) üzerinde bir performans sergiledi. Pazar payı %19,6’dan %20,8’e yükseldi ve fon büyüklüğü 18 milyar TL oldu (%142 büyüme).

Hayat Sigortasında Sektörün Üzerinde Büyüme

Toplam prim üretimi: 20 milyar TL (%108 büyüme, sektör %79)

Kredi bağlantılı hayat sigortası: 13,7 milyar TL (%110 büyüme)

Birikimli ve prim iadeli ürünler: 4,2 milyar TL (%85 büyüme)

İhtiyaca yönelik ürünler: 2 milyar TL (%165 büyüme)

Grup Ürünleri ve Dijital Fon Danışmanı

Grup ürünleri prim üretimi: 844 milyon TL (%163 büyüme)

Grup ürünleri pazar payı: %33

Dijital fon danışmanı Otomatik Fon Koçu, 2025’te faizli öneri gruplarında müşterilere ortalama %50,9 getiri sağladı. Bu getiri, enflasyon (%30,9) ve diğer yatırım araçlarının üzerinde gerçekleşti.

2025 yılında gönüllü BES fonları ortalama %57,1, OKS fonları ise %37,4 getiri sağladı. Altın Katılım EYF fonu %99,8 getiri ile sektörün en yüksek getirisi arasında yer aldı, Gümüş Fon Sepeti ise %46 getiri sundu.