Vakıf GYO, 2025 yılında satış ve kiralama faaliyetlerinden 1,7 milyar TL gelir elde etti. Faiz geliri hariç operasyonel verimliliği yansıtan FAVÖK 422 milyon TL, FAVÖK Marjı ise %25 seviyesine ulaştı. Kiralık portföyün büyümesiyle kira gelirleri de %24 artarak 665 milyon TL’ye yükseldi ve toplam gelir içindeki payı %25 oldu.

Genel Müdür Onur İncehasan, “Kira gelirimizin %24 artması, gelir modelimizin güçlendiğini ortaya koyuyor. İstanbul Finans Merkezi ve Cubes Ankara projelerimizin devreye girmesi, portföyümüzün değerini artırdı. Önümüzdeki dönemlerde yeni projelerimizin kira gelirleri üzerinde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Vakıf GYO, portföy çeşitliliğini artırarak gelir sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Gebze’de bir veri merkezi, İzmir Konak Mersinli’de ise karma yaşam projesi YeniKonak inşaatını başlatacak. Sancaktepe Merkez projesinde inşaat ilerleme oranı %65’e ulaştı; 119 satış vaadi sözleşmesi imzalandı. Nidapark Küçükyalı’daki kalan bağımsız bölümlerin satışları tamamlandı, Medyan Kadıköy’de ise 28 bağımsız bölüm için satış vaadi sözleşmesi imzalandı.

İncehasan, “Ülkemizin ihtiyaçlarını doğru okuyarak, yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Konut ve ticari projelerimizle hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği odaklı çalışıyoruz” diye ekledi.

Vakıf GYO, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki başarılarıyla da öne çıkıyor. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile sektörde ilk üç GYO arasında yer alan şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 9,42’ye yükseltti.

EFQM mükemmellik modeli ile Türkiye Mükemmellik Ödülü ve küresel düzeyde 7 elmaslı ödül alan Vakıf GYO, %91 Trust Index skoru ile Great Place to Work® sertifikası aldı. İncehasan, “VakıfBank’ın gücüyle vizyonumuzu yenilikçi ve güvenilir projelerle birleştirerek sektörde referans kuruluş olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.