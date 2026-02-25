borsagundem'in derlediği habere göre rakamlar, kamu bankalarının bilanço hacminde liderliğini sürdürdüğünü, özel bankaların ise özellikle kârlılık ve sermaye gücü alanında güçlü bir performans sergilediğini gösterdi.

Aktif büyüklükte kamu bankaları önde

Aktif toplamı bakımından zirvede 8,5 trilyon lira ile Ziraat Bankası yer aldı. Onu 5,4 trilyon lira ile VakıfBank, 4,6 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası ve 4,3 trilyon lira ile Halkbank takip etti.

Dört banka da 4 trilyon liranın üzerindeki aktif büyüklükleriyle sektörün bilanço hacmi açısından en güçlü oyuncuları oldu.

Kârlılıkta lider değişmedi

Net kârlılıkta da tablo büyük ölçüde benzer şekilde şekillendi. 161,5 milyar lira net kâr açıklayan Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı.

Özel bankalar arasında öne çıkan Garanti BBVA, 110,6 milyar liralık net kâr ile ikinci sıraya yerleşti. VakıfBank 70,1 milyar lira, Türkiye İş Bankası ise 67,4 milyar lira net kâr elde etti.

Diğer özel bankalardan Akbank 57,2 milyar lira, DenizBank 54,9 milyar lira ve QNB Bank 47,8 milyar lira net kâr açıkladı. Bu veriler, özel bankaların kârlılıkta güçlü bir rekabet sergilediğini ortaya koydu.

Sermaye gücünde ilk üç dikkat çekti

Öz kaynak büyüklüğünde de Ziraat Bankası 731,1 milyar lira ile liderliğini korudu. Garanti BBVA 444,4 milyar lira, Türkiye İş Bankası ise 427,6 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne ulaştı. Bu üç banka, sermaye yeterliliği ve finansal dayanıklılık açısından sektörün en güçlü kurumları arasında yer aldı.

Katılım bankacılığında tek temsilci

Listede yer alan tek katılım bankası olan Kuveyt Türk, 1,4 trilyon lira aktif büyüklük, 40,4 milyar lira net kâr ve 121,3 milyar lira öz kaynak ile ilk 10 içindeki yerini korudu. Katılım bankacılığı modeliyle faaliyet gösteren banka, bu performansıyla sektör içindeki konumunu güçlendirdi.

Genel tablo, kamu bankalarının aktif büyüklükteki ağırlığını sürdürdüğünü; özel bankaların ise kârlılık ve öz kaynak tarafında daha rekabetçi bir yapı sergilediğini gösterdi. 2025 verileri, bankacılık sektörünün yüksek enflasyon ve finansal dalgalanmalara rağmen güçlü bilanço performansunu koruduğunu ortaya koydu.