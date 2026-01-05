TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 30,89 oranında arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.

En Fazla Zam Taze Balıkta

Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 11,38 ile taze balık oldu. Taze balığı, ilaçlar (yüzde 10,06), dana eti (yüzde 10), konserve edilmiş veya işlenmiş balık (yüzde 8,35) ve patates (yüzde 6,92) izledi.

Havayolu Taşımacılığı Yüzde 32,95 Ucuzladı

Geçtiğimiz ayın en dikkat çeken fiyat düşüşü ise havayolu ile yolcu taşımacılığında yaşandı. Bu kalemde fiyatlar yüzde 32,95 oranında gerileyerek Aralık ayının en fazla ucuzlayan hizmeti oldu.

Havayolu taşımacılığını, taze meyveler (yüzde 5,30), seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar (yüzde 4,83), erkek giyim (yüzde 4,61) ve erkek ayakkabısı (yüzde 4,38) takip etti.

Enflasyon Verileri Yakından Takip Ediliyor

Açıklanan veriler, tüketici harcamalarındaki değişimi ve fiyat hareketlerini gözler önüne sererken, özellikle gıda ve ulaşım kalemlerindeki dalgalanmalar vatandaşın bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor.