TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından derlenen rapor; finansal sektör temsilcileri, reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının enflasyon beklentilerini ortaya koydu.

Reel Sektörde Daha Belirgin Gerileme

Şubat ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi reel sektör için 0,90 puanlık düşüşle yüzde 32,00 seviyesine indi. Bu gerileme, üretici kesimde fiyat artış hızına ilişkin beklentilerde kısmi bir iyileşmeye işaret etti.

Hanehalkı Beklentisi Yüksek Seviyede

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde kaldı. Böylece hanehalkı ile piyasa ve reel sektör beklentileri arasındaki makas dikkat çekici boyutta devam etti.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesine geriledi. Bu durum, tüketici cephesinde enflasyon görünümüne yönelik temkinli duruşun sürdüğünü ortaya koydu.

TCMB’nin yayımladığı veriler, para politikasının etkilerinin sektörler arasında farklı hızlarda yansıdığını gösterirken, beklenti kanalı üzerinden dezenflasyon sürecinin yakından izlenmeye devam edeceğine işaret etti.