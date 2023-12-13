Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, TTS Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Demirel, TTS Uluslararası Nakliyat Filo Müdürü Seyfettin Gülbakan Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “46 yıldır, kendi teknolojimizi üreterek müşterilerimizin rekabetçiliğini artırıyoruz. Tırsan, sürekli gelişim çerçevesinde kendini sürekli yenilerken, deneyimli ve çevik ekipleri, mühendislik gücü, yalın üretim altyapısı ile başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşları için güvenilir bir iş ortağı olmaya devam ediyor. Sektörün öncü lojistik firmalarından TTS Uluslararası Nakliyat ile kurulduğu günden bu yana başarılı bir iş birliği içerisindeyiz, bundan gurur duyuyoruz, bu iş birliğimizin daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Gerçekleştirilen törende yaptıkları yatırımı değerlendiren TTS Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Demirel; “Profesyonel ekibimiz, güçlü acente ağımız ve 30 yıllık deneyimimiz ile butik lojistik hizmetler üretiyoruz. Bu sayede müşterilerimizin isteklerine tam karşılık veriyor Tırsan araçları ile iş yüklerini hafifletiyoruz. Bu noktada Tırsan, kurulduğumuz günden bu yana en büyük iş ortağımız. Son yapmış olduğumuz yatırımla birlikte tamamı Tırsan araçlarından oluşan filomuzdaki Tırsan araç sayısını 75 adede yükselttik” dedi.

Demirel, “Yapmış olduğumuz Parsiyel ve Komple Karayolu Taşımacılığında, Tırsan araçlarının Code XL (Uluslararası Güvenlik Sertifikası) yük güvenliği sertifikasına sahibi olması, opersayonlarımızı en üst seviyede güvenli şekilde yapmamızı sağlamaktadır. Ayrıca, Tırsan SCS X+’ın Mekanik çatı kaldırma imkanının olması operasyonlarımızı daha da hızlandırdı. Bu sayede, en kısa sürede müşterilerimizin ihtiyacına tam olarak karşılaya biliyoruz. Öte yandan aracın güçlü üst yapısı ve KTL kaplı şasisi ile uzun ömürlü bir yatırım yapmış olduk ve araçlarımızı 10 yıl garanti altına aldık” açıklamalarında bulundu.

Ferhan Demirel sözlerine şu şekilde devam etti; “Tırsan bizim her şeyden önce en güçlü çözüm ortağımız, gerek sahip olduğu geniş servis ağı gerekse bünyesinde bulunan uzman kadrosu ile firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden de çok memnunuz. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, kurulduğumuz günden bu yana Tırsan ile başarılı bir iş birliği içerisindeyiz. Bu başarılı iş birliğimizin daha uzun yıllar devam edeceğine firmamız adına inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 2.800-2.850-2.900 -2.950 -3.000 mm iç net opsiyonu ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.