Kongrede yapılan oylamada 75 milletvekili “evet”, 24 milletvekili ise “hayır” oyu kullandı. Kararla birlikte Jeri, son dönemde görevden alınan üçüncü devlet başkanı oldu. Ülkede geçtiğimiz yıl ekim ayında da dönemin Devlet Başkanı Dina Boluarte görevden uzaklaştırılmıştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Krize neden olan sürecin, Jose Jeri’nin Zhihua Yang ile yaptığı görüşmelere ait görüntülerin basına yansımasıyla başladığı belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Jeri’nin, gece saatlerinde kapüşonlu bir kıyafetle Yang’a ait restorana gittiği görüldü.

Söz konusu görüşmede, yasa dışı kereste ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir başka Çinli kişinin de bulunduğu ileri sürüldü. İddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Jeri: “Yanlış yapmadım”

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Jose Jeri, Zhihua Yang ile birden fazla kez görüştüğünü kabul ederek kamuoyundan özür diledi. Ancak herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunan Jeri, siyasi rakiplerini kendisine karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Geçici başkan bugün belirlenecek

Kongrenin, görevden alma kararının ardından bugün yeni geçici devlet başkanını belirlemek üzere oylama yapacağı bildirildi.

Son gelişmelerle birlikte Peru’da siyasi belirsizlik yeniden tırmanırken, ülkede erken seçim ihtimali de tartışılmaya başlandı.