ABD merkezli CBS, ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump’a brifing verdiğini öne sürdü. Habere göre, yetkililer ordunun İran’a yönelik muhtemel bir operasyon için cumartesi günü itibarıyla hazır olacağını iletti. Ancak Trump’ın henüz nihai kararını vermediği belirtiliyor.

Aynı yöndeki bir başka iddia da CNN tarafından paylaşıldı. CNN’e konuşan kaynaklar, Trump’ın saldırı seçeneğini masada tuttuğunu ancak karar aşamasında danışmanları ve müttefikleriyle yoğun temas halinde olduğunu aktardı. Bir kaynak, “Başkan bu konu üzerine çok zaman harcıyor” ifadelerini kullandı.

Haberlere göre, İran’a yönelik olası bir saldırı kararı alınması durumunda ABD’nin Orta Doğu’daki personelini misilleme ihtimaline karşı Avrupa’ya ya da ABD’ye çekebileceği ileri sürüldü. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) söz konusu iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

ABD ile İran arasında dolaylı nükleer müzakereler sürerken ortaya atılan bu iddialar, bölgede yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı. Washington kulislerinde hafta sonunun kritik olabileceği konuşuluyor. Ancak şu an için resmi bir açıklama ya da kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.