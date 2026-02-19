ABD’nin Venezuela’da yaşanan yönetim değişiminin ardından diplomatik ve güvenlik temasları sürüyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Komutanı Francis L. Donovan başkanlığındaki üst düzey ABD heyeti, başkent Karakas’ta Venezuela geçici hükümet yetkilileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, görüşmede Washington yönetiminin “özgür, güvenli ve müreffeh bir Venezuela” vizyonuna desteğinin yinelendiği belirtildi. Açıklamada özellikle mevcut güvenlik ortamı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 aşamalı Venezuela planının uygulanmasını güvence altına alacak mekanizmaların ele alındığı ifade edildi.

Güvenlik ve istikrar vurgusu

Toplantıda, Venezuela’nın istikrara kavuşturulmasına yönelik geçiş süreci ile Batı Yarımküre genelindeki ortak güvenlik çıkarlarının önemi üzerinde duruldu. ABD heyetinin, geçici hükümete kurumsal yapılanma, güvenlik reformu ve bölgesel iş birliği başlıklarında destek mesajı verdiği kaydedildi.

Heyette ayrıca ABD’nin Bogota Büyükelçiliği’nde görevli Venezuela’dan sorumlu Maslahatgüzar Laura F. Dogu ile ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Joseph M. Humire’nin de yer aldığı bildirildi.

Maduro sonrası yeni dönem

ABD’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamasının ardından ülkede yönetim değişikliği yaşanmış, geçici hükümet süreci başlamıştı. Karakas’taki bu temas, Washington’ın yeni dönemde Venezuela’daki siyasi ve güvenlik yapılanmasına doğrudan angajmanının göstergesi olarak değerlendiriliyor.