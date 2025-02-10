Trump, "Burada söz ettiğim şey, onlar için kalıcı bir yer inşa edilmesi. Çünkü şimdi dönmek zorunda kalırlarsa, oranın yaşanabilir bir hale gelmesi yıllar sürecek" şeklinde konuştu. Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinli için güvenli yerleşim alanları inşa etmeyi planlayan Trump, "Beş, altı olabilir. İki de olabilir. Şu anda bulundukları yerden, tüm bu tehlikenin olduğu yerden biraz uzakta ama güvenli yerleşim yerleri inşa edeceğiz" dedi.

Ayrıca Trump, "Bu arada, burası bana ait olacak. Bunu, geleceğe yönelik bir emlak geliştirme projesi olarak düşünün. Güzel bir arazi olacak ve büyük paralar harcanmayacak" ifadelerini kullandı.

Mısır ve Ürdün ile anlaşabileceğini belirten Trump, "Ürdün ile bir anlaşma sağlayabileceğimi düşünüyorum. Mısır ile de bir anlaşma sağlayabileceğimi düşünüyorum. Kendilerine her yıl milyarlarca dolar veriyoruz" dedi.

Trump, bu planı ilk kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında duyurmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve buradaki nüfusun Mısır ve Ürdün tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak, bu plan Arap ülkeleri tarafından reddedilmiş ve Filistinlilerin büyük tepkisini çekmişti.