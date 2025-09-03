Uzay Komutanlığı Karargahı’nın Colorado’dan Alabama’ya taşınacağını duyuran Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken hem Moskova-Kiev hattındaki gelişmelere hem de iç politikaya dair mesajlar verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Çok ilginç şeyler öğrendim. Önümüzdeki birkaç gün içinde Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Eğer sonuç çıkmazsa farklı bir tutum izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Trump, “Geçen hafta iki tarafın toplamda 7 bin 313 asker kaybettiğini öğrendik. Bunun hiçbir gerekçesi yok. Bu savaşın sona ermesini istiyorum” dedi.

“Chicago’ya asker göndermeye hazırız”

İç güvenliğe ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, özellikle Chicago’daki şiddet olaylarına değindi. “Illinois Valisi beni ararsa bunu yapmayı çok isterim. Aslında gerekirse yine de yapacağız. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu Chicago veya Baltimore’a müdahaleyi de kapsıyor” açıklamasını yaptı.

Silahlı saldırılara karşı ‘silahlı öğretmen’ önerisi

ABD’de okullarda artan silahlı saldırılar hakkında da konuşan Trump, “Bu büyük bir sorun. Çelik kapılar gibi çözümler öneriliyor ama bu çok maliyetli. Bunun yerine, orduda veya Ulusal Muhafız’da görev yapmış öğretmenlere silah taşıma yetkisi verilmesini düşünüyorum” dedi.

“Biden aylarca ortada yoktu”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisinin öldüğüne dair yayılan iddiaları da “sahte haber” olarak niteleyen Trump, “Birkaç gün basın toplantısı yapmayınca dedikodular çıktı. Biden ise aylarca ortada görünmedi ama kimse sorun etmedi” sözleriyle muhaliflerine yüklendi.

“Çin’in bize ihtiyacı daha fazla”

Çin’de düzenlenecek askeri geçit törenine Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un katılmasının kendisine bir meydan okuma olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Trump, “Hiç de değil. Başkan Xi ile ilişkilerimiz iyi. Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara olandan çok daha fazla” değerlendirmesinde bulundu.