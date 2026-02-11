Axios haber sitesine konuşan Trump, İsrail’in Filistin politikalarına dair soruları yanıtladı. İsrail’in Batı Şeria üzerindeki planlama ve inşaat yetkilerini genişletme yönündeki kararlarının hatırlatılması üzerine Trump, ilhak seçeneğine mesafeli durduğunu açıkça ifade etti.

İsrail’in kararları tartışma yaratmıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da planlama ve inşaat süreçlerine ilişkin yetkileri artıran bir dizi düzenlemeyi onaylamıştı. Söz konusu adımlar, uluslararası kamuoyunda “fiili ilhak” tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, bu kararların uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde eleştirilerde bulunurken, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.

Trump ise açıklamasında, Gazze’de yürütülen barış sürecine işaret ederek önceliğin mevcut diplomatik başlıklar olması gerektiğini vurguladı.