Basın açıklaması sırasında İBB’ye bağlı zabıta ekiplerinin AK Parti tarafından asılan pankartı kaldırması ve açıklamaya engel olmaya çalışması ise gerginliğe neden oldu. Olay, bölge sakinlerinin de tepkisini çekti.

Özdemir, bölgede yaptığı açıklamada, İstanbul’un deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşüm sürecindeki gecikmelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşanan durumu “kentsel dönüşüm alanı değil, ihmal alanı” olarak nitelendiren Özdemir, İBB yönetimini sorumluluk almaya çağırdı.

“Kentsel dönüşüm alanında değil, bir ihmal alanındayız”

Bayrampaşa’nın merkezinde, 100 dönümün üzerinde bir alanda yıllardır süren belirsizliğin hem güvenlik hem de yaşam kalitesi açısından ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Özdemir, alanın geçmiş sürecine de değindi. Özdemir, söz konusu bölgenin 2011 yılında Sağmalcılar Cezaevi arazisinin takas yoluyla İBB mülkiyetine geçmesiyle kentsel dönüşüm sürecine dahil edildiğini, ancak planlama ve yargı süreçlerindeki engellemeler nedeniyle çalışmaların yıllarca aksadığını belirtti.

AK Parti döneminde başlatılan projede 2016 yılında imalata geçildiğini, 2019’a kadar önemli bir aşamanın tamamlandığını ifade eden Özdemir, Kiptaş tarafından yapılan konutların 2020 yılında peyzajı dahi bitmiş halde teslim edilmeye hazır olduğunu söyledi.

“6 yıldır hazır konutlara vatandaşlar yerleştirilemedi”

Yeni yönetimin görevi devralmasının ardından sürecin durma noktasına geldiğini savunan Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 yıldır vatandaşlarımızı hazır olan konutlara yerleştirecek iradeyi maalesef gösteremedi” dedi.

Deprem bölgesinde kısa sürede yüz binlerce konutun teslim edildiğini hatırlatan Özdemir, İstanbul’un merkezinde altyapısı hazır bir alanda dahi dönüşümün tamamlanamamasını “beceriksizlik” olarak nitelendirdi. Özdemir, İBB’nin kentsel dönüşüm bütçesinin AK Parti dönemine kıyasla yüzde 60 oranında azaltıldığını, bu kaynağın ise hizmet yerine reklam bütçelerine aktarıldığını iddia etti.

“Bu gece deprem olsa vicdanınız rahat olur mu?”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Özdemir, İBB yönetimine şu sözlerle yüklendi:

“6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı? Allah korusun bu gece burada bir deprem olsa, çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımız için en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız?”

Bölgede 400’ün üzerinde binanın bulunduğunu, yalnızca yaklaşık 200 binanın yıkılabildiğini belirten Özdemir, boşaltılmış ancak yıkılamamış metruk yapıların suç ve güvensizlik odağı haline geldiğini söyledi.

Zabıta müdahalesine vatandaşlardan tepki

Basın açıklaması sırasında İBB’ye bağlı zabıta ekiplerinin alana gelerek AK Parti pankartını kaldırması kısa süreli tartışmaya yol açtı. Olayı izleyen mahalle sakinleri, zabıta ekiplerine sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, “6 senedir neredesiniz? Şimdi şov için geldiniz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Buranın 6 senedir pisliğini çekiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Şükran Aksoy ise yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Tozu, pisliği tamamen bizim evlerimizde. Balkonuma çamaşır bile asamıyorum. Astığımda tekrar yıkamak zorunda kalıyorum. Burayı evsizler ve bağımlılar kullanıyor, ateş yakıyorlar. Gece eve gelirken tedirgin oluyoruz. Buranın 6 senedir pisliğini çekiyoruz. Hayalet kent oldu burası.”

Özdemir, AK Parti teşkilatları olarak İstanbul’daki “hizmetsizlikleri” kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, Bayrampaşa’daki mağdur vatandaşların haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti.