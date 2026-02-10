İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Korkmaz’ın kullandığı ifadelerin parti değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, kesin ihraç kararı alındığını açıkladı.

AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında sosyal medyada yapılan ve kamuoyunda büyük tepki çeken paylaşımda, aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullanılmıştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırırken, siyaset dünyasından da art arda tepkiler gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek telefonu

Tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı sırasında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Güneş’e destek mesajı verirken, kadınların siyasetteki varlığının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıya katılan MYK üyelerinin de selamlarını ilettiği ve Başkan Güneş’e çalışmalarında başarılar dilediği öğrenildi.

Olayla ilgili tartışmalar sürerken, İYİ Parti’nin aldığı ihraç kararı kamuoyunda “net mesaj” olarak değerlendirildi.