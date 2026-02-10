Bakan Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile birlikte 12'nci Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Bolat, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz; karşılıklı iş birliğinin güçlenerek devam etmesi ve farklı sektörlerde ortak projelerin önünün açılmasıyla birlikte daha dinamik ve çok boyutlu bir nitelik kazanmış durumdadır. Bu kapsamda, küresel koşullardaki olumsuz gelişmelere rağmen 2025 yılında ticaret hacmimizin 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Türk firma ve ihracatçı birliklerimizden oluşan 87 stant ile bin 396 metrekare alanda katılım gösterdiğimiz fuarı da ziyaret ederek; bu güçlü katılımın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri pekiştireceğine, karşılıklı fayda ilkesi doğrultusunda ikili ticaretimizi ileri seviyelere taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.





Ataguliev ile görüşme

Bakan Bolat daha sonra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkmenistan ile ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere karşılıklı fuar organizasyonları düzenlenmesi ve katılım, yatırım forumları, sektörel paneller ile ikili iş görüşmeleri organizasyonlarının düzenlenmesi konularında mutabık kalındı. Bakan Bolat görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda "Ticaretten müteahhitliğe, ortak yatırımlardan enerjiye, ulaştırmadan turizme kadar ekonominin her alanında iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıma konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik kapsamlı istişarelerde bulunduk. Türkmenistan ile 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ticaret hacmini, sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğiz" dedi.