Özarslan, “Siyasetini sürdürebilmek için düştüğü yalan çukurunda çırpınırken, şahsıma ve aileme yönelik hezeyanlarına karşı kendisinin seviyesine inmeyeceğim” dedi.

Özarslan, 10 Şubat 2026 tarihli CHP grup toplantısında Özel’in kendisine yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajların içeriğinin değiştirilerek kamuoyuna aktarıldığını öne süren Özarslan, bazı hakaret içerikli mesajların ise gizlendiğini ifade etti.

Özel’in, Ankaragücü tribün liderine “AK Parti’ye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım” dediği yönündeki iddiasını da reddeden Özarslan, söz konusu beyanların Ankaragücü Yönetim Kurulu üyesi Muammer Polat ve kulüp yetkilileri tarafından “gerçek dışı ve iftira” olarak nitelendirildiğini, tribün gruplarının da sosyal medya hesaplarından iddiayı yalanladığını belirtti.

“Haram lokma yemedim ki karnım ağrısın”

Hakkında yürütüldüğü belirtilen soruşturmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Özarslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen 5 ayrı dosya üzerinden yolsuzlukla suçlandığını söyledi. Bu dosyalarda şüpheliler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı belediye bürokratlarının da yer aldığını ifade eden Özarslan, söz konusu dosyaların kendisine karşı siyasi malzeme olarak kullanıldığını savundu.

Devletin gerekli görmesi halinde ifade vermeye hazır olduğunu dile getiren Özarslan, 23 Ekim 2025 tarihinde belediye iştirak şirketleri hakkında yürütülen bir soruşturmada, ifadesine başvurulmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlattı. Kararın verildiği dönemde de CHP’li belediye başkanı olduğunu vurgulayan Özarslan, “Şahsım adına gönül rahatlığı ile ‘haram lokma yemedim ki karnım ağrısın’ sözünü söyleyebiliyorum. Takdir, Türk milleti adına karar veren savcılık ve yargı makamlarına aittir” ifadelerini kullandı.

“Ailem adına da suç duyurusunda bulunacağım”

Özarslan, Özgür Özel’in kendisine yönelik “bozuk tohum Mesut” ifadesini kullandığını belirterek, bu sözlerin ailesini ve şahsını hedef aldığını savundu. Açıklamasında, “Terbiye sınırlarını aşan bu sözlere rağmen kendisinin seviyesine inmeyeceğim. Şahsım ve ailem adına hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağım” dedi.