“ABD, ideal olarak 30 günlük şartsız bir ateşkesi desteklemektedir. Bu süreçte gözlemlenebilir bir ateşkesin sağlanması, müzakere ortamına duyulan saygının göstergesi olacaktır. Aksi durumda, ABD ve müttefikleri ek yaptırımlarla karşılık verecektir,” diyen Trump, Avrupa ile birlikte kalıcı barışa ulaşma kararlılığı mesajı verdi.

Trump, her hafta savaş nedeniyle binlerce gencin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu kayıpların son bulması gerektiğine dikkat çekti.

Zelenskiy: “Ukrayna, bugünden itibaren ateşkese hazır”

Trump’ın açıklamasının hemen öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın 30 günlük ateşkese hazır olduğunu duyurdu.

“Bugün dahi başlasa, Ukrayna bu ateşkese hazırdır. Ancak bu sadece bir deklarasyon değil, sahada da gerçek bir ateşkes olmalıdır. Füze saldırıları, İHA'larla düzenlenen operasyonlar ve cephe hattındaki yoğun çatışmalar sona ermeli,” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Rusya’nın bu çağrıya olumlu karşılık vermesini beklediklerini vurguladı.

Zelenskiy ayrıca, Trump ile yaptıkları görüşmede barışa ulaşmak için atılabilecek somut adımların da ele alındığını belirtti. "Başkan Trump, savaşı bitirmek istediğini, bu yönde yardıma hazır olduğunu ve ateşkes ihtiyacını açıkça desteklediğini ifade etti" dedi.

“Amerika’ya ihtiyaç var”

Zelenskiy, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu teklif, bir ilk değil. Ancak belki de bir ilki başarabiliriz. 30 gün sürecek gerçek bir ateşkes, yıllarca sürecek bir barışın başlangıcı olabilir. Kalıcı ve güvenilir bir barışın tesisi için Amerika’nın desteğine bugün de ihtiyaç duyuyoruz. Tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi.”

ABD’nin barış girişimlerine aktif olarak dahil olacağı mesajının verilmesiyle birlikte, dünya kamuoyu şimdi Moskova’nın bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyor.