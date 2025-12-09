Erdoğan, “İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum.” ifadelerini kullandı.

09 Aralık 2025 – Ankara

“İnsanlık İçin Güçlü Türkiye Programı’nın tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum”

Programda insan haklarına ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 77. yılına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Beyanname iki büyük savaşın ardından insanlık için bir umut ışığı oldu. Vesayet dönemlerinde bu beyanname ne kadar uygulanabildi, üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir.”

Erdoğan, Türkiye’nin 2002’den bu yana sessiz devrim olarak nitelendirdiği reformlarla insan hakları alanında önemli mesafe aldığını vurguladı.

Özel’e çok sert sözler: “Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor”

Konuşmasının önemli bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Erdoğan, Özel’in Sarıkamış’ta şehit düşen dedesi üzerinden yaptığı açıklamaya sert yanıt verdi:

“CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine gereken cevabı verdi.”

Erdoğan, Özel’i İstanbul’un kaynaklarını israf etmekle ve suç örgütleriyle ilişkilendiren söylemlerle hedef aldı:

“İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için nefes harcamayı israf görüyorum.”

Suriye mesajı: “13 buçuk yıl direnen halkı tebrik ediyorum”

Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de geniş yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık’ın “Suriye Hürriyet Günü” olduğunu hatırlatarak:

“Her türlü zulme rağmen 13 buçuk yıl boyunca direnen Suriye halkını yürekten tebrik ediyorum. 60 yıllık dikta rejiminin yıkıldığını memnuniyetle görüyorum.” dedi. İhraç talebiyle PM’ye sevk edilen CHP’li Çakır partisinden istifa etti İçeriği Görüntüle

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede sergilediği duruşu “insan hakları destanı” olarak nitelendirdi.

“Kimseyi göndermedik, göndermeyeceksiniz”

Muhalefetin yıllardır sürdürdüğü “Suriyelileri geri gönderme” vaadini hatırlatan Erdoğan, bu konuda tavrının değişmediğini belirtti:

“Ben o gün de söyledim: Kimseyi göndermedik, gönderemeyeceksiniz. Suriye’yi yeniden ayağa kaldırmayı kardeşlerimizle birlikte yapacağız.”

“Esed’in elini sıkanlara rağmen sabrettik”

Muhalefeti “Ortadoğu bataklığı” söylemleri üzerinden eleştiren Erdoğan, o dönem Esed’le yakın görüntü verenleri işaret ederek:

“Korkakların sözlerine kulak verseydik bugün yanı başımızda bir kan gölü olurdu. Sabrettik ve Allah’ın lütfuyla zafere şahit olduk.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye’de yeni bir dönemin başladığını belirterek “Her yerde Türkçe konuşulduğunu duyuyorum, bu tablo beni umutlandırıyor.” dedi.