Trump, Illinois Valisi JB Pritzker’in Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına yönelik itirazına sert sözlerle karşılık verdi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonunda Chicago’da en az 54 kişi vuruldu, 8 kişi yaşamını yitirdi. Son iki haftadır tablo aynı. Pritzker’in acilen yardıma ihtiyacı var fakat bunun farkında değil. Chicago açık ara dünyanın en tehlikeli şehri” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Chicago’daki güvenlik sorununu hızlı şekilde çözeceklerini öne sürerek, “Chicago yakında yeniden güvenli bir şehir olacak. Amerika’yı yeniden büyük yapalım” dedi.

Demokratlarla karşı karşıya

Trump yönetimi, suç oranlarının yüksek olduğu büyük şehirlerde federal güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor. Daha önce başkent Washington D.C’ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandıran Trump, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada benzer adımların Chicago ve New York’ta da atılacağını duyurmuştu.

Illinois Valisi JB Pritzker ise söz konusu planı “yetki gasbı” olarak nitelendirmiş ve eyalette Ulusal Muhafızların konuşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını söylemişti. Pritzker, Trump’ın “kriz yaratarak siyasi kazanç sağlamaya çalıştığını” savunmuştu.