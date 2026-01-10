Trump, Amerikan şirketlerinin Venezuela’da en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın harap durumdaki enerji altyapısının yeniden ayağa kaldırılması ve petrol üretiminin artırılması amacıyla ABD’li petrol şirketlerinin yöneticileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Beyaz Saray’da yapılan görüşmede, Venezuela’daki petrol yatırımları, güvenlik garantileri ve üretim planları ele alındı.

Toplantıya Dev Enerji Şirketleri Katıldı

Toplantıya Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Halliburton, Shell, Valero, Marathon, Repsol, Eni, Trafigura, Vitol Americas ve Hilcorp gibi küresel enerji devlerinin yöneticileri katıldı. Görüşmede ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Enerji Bakanı Chris Wright da hazır bulundu.

Trump, Amerikan şirketlerinin Venezuela petrol endüstrisini hızla yeniden inşa edebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, “Milyonlarca varillik üretim hem ABD’ye hem Venezuela halkına hem de küresel enerji piyasalarına fayda sağlayacak” dedi.

Petrol Şirketlerine Güvenlik Garantisi

Trump, Venezuela’nın perşembe günü 4 milyar dolar değerinde yaklaşık 30 milyon varil petrolü ABD’ye verdiğini ve sevkiyatın yolda olduğunu açıkladı. Hangi şirketlerin Venezuela’da faaliyet göstereceğine ABD’nin karar vereceğini belirten Trump, petrol şirketlerine güvenlik garantisi sağlanacağını söyledi.

“Şirketler Venezuela ile değil, doğrudan ABD ile muhatap olacak” diyen Trump, Amerikan firmalarının korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

“Dünyadaki Petrolün Yüzde 55’i Elimizde”

Venezuela petrol endüstrisinin geçmişte ABD tarafından kurulduğunu öne süren Trump, “Bizden alınanı geri aldık” ifadesini kullandı. Trump, “ABD ve Venezuela’yı bir araya getirdiğinizde dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 55’ine sahip oluyoruz” dedi.

En Az 100 Milyar Dolarlık Dev Yatırım

ABD Başkanı, petrol şirketlerinin Venezuela’da gerekli kapasite ve altyapıyı kurmak için en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirketlerin devletten finansman değil, güvenlik ve siyasi koruma beklediğini belirten Trump, Venezuela ham petrolünün 50 milyon varile kadar olan kısmının ABD’de rafine edilip satılmasının süresiz olarak kabul edildiğini söyledi.

Trump ayrıca, Venezuela petrolüyle ilgili gelecek hafta yeni bir toplantı yapılacağını duyurdu.

“Biz Yapmasak Çin ya da Rusya Yapardı”

Trump, ABD’nin Venezuela’da devreye girmemesi halinde Çin ya da Rusya’nın bu boşluğu dolduracağını savunarak, “Onlara açıkça söyledim, orada olmalarını istemiyoruz” dedi. Trump, Çin ve Rusya’nın ihtiyaç duydukları petrolü ABD’den satın alabileceklerini de ifade etti.

ExxonMobil yöneticilerinin “birkaç hafta içinde sahaya inebiliriz” açıklamasına ise Trump, “Hız ve kalite istiyoruz” yanıtını verdi.

Güvenlik Yapısı ABD ve Venezuela İş Birliğiyle Kurulacak

Basın mensuplarının güvenlik garantilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Venezuela yönetimi ve halkıyla birlikte güvenli bir yapı oluşturulacağını belirtti. Trump, petrol sahalarında çalışacak ekiplerin zorlu koşullara alışkın profesyonellerden oluştuğunu vurguladı.