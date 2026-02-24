ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine bir yenisi daha eklendi. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal kararının ardından saatler içinde imzaladığı ve tüm ülkelere yüzde 10 ilave gümrük vergisi öngören yeni başkanlık kararnamesi, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Donald Trump, Cumartesi günü yüzde 10'luk gümrük vergilerinin yüzde 15'e çıkarılacağını söylemiş olsa da, henüz bu yeni oran için resmi bir kararname

yayınlanmadığı için küresel olan vergiler, şimdilik yüzde 10 üzerinden uygulanacak.



Trump, vergi oranının ilk etapta yüzde 10 olacağını bildirdi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), Trump'ın küresel gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala ithalatçılara gönderdiği bir notta, vergi oranının ilk etapta yüzde 10 olacağını ve Salı günü yerel saatle 00.01 itibarıyla muaf tutulan ülkeler hariç olmak üzere, tüm ülkeler için geçerli olacağını bildirdi.



"Vergilerin amacı, temel uluslararası ödeme sorunlarını ele almak"

Yeni vergilere ilişkin başkanlık kararnamesinde, geçici gümrük vergisinin amacının "temel uluslararası ödeme sorunlarını ele almak ve ticari ilişkilerin Amerikan işçileri, çiftçileri ve imalatçılarının çıkarına olacak şekilde yeniden dengelenmesine yönelik çalışmaları sürdürmek" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Trump ise gümrük vergilerinin ABD'nin ticaret açığının kapatılması ve ABD'ye yatırım çekilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

Öte yandan son resmi verilere göre ABD, Trump'ın daha önce gümrük vergileri konusunda başvurduğu yasa olan 1977 tarihli IEEPA kapsamında uygulanan vergilerden en az 130 milyar dolar tahsil etti.



Trump yönetimi, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nı kullandı

Trump yönetimi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA) gümrük vergileri için kullanılamayacağı yönündeki kararının ardından, yeni vergileri Kongre onayı olmadan 150 gün boyunca uygulamak için 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesini kullandı.



ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere karşı stratejik bir silah olarak kullandığı ve ticaret savaşlarına neden olan gümrük tarifelerinin iptal edilmesine yönelik kararı 6'ya karşı 3 oyla kabul ederek Trump'ın tarifelerinin yetki aşımı olduğunu açıklamıştı.



Trump karara sert tepki göstermişti

Trump, karara sert tepki göstererek, "Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar. Bir ülkeyi ortadan kaldırmama izin var ama küçük bir ücret almama izin yok. Ne kadar saçma" açıklamasında bulunmuştu.



"Yüzde 10'luk küresel verginin yasal sınır olan yüzde 15'e çıkarılacağını ilan ediyorum"

Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada kararı, "Mahkeme tarafından aylarca süren değerlendirmelerin ardından çıkarılan, saçma, kötü yazılmış ve son derece ABD karşıtı gümrük vergileri kararı" olarak nitelendirmişti. Donald Trump, "Yaptığım kapsamlı, detaylı ve eksiksiz inceleme sonucunda, ABD Başkanı olarak, derhal yürürlüğe girmek üzere, yıllardır ABD'yi ‘soyan' birçok ülkeye uygulanan yüzde 10'luk küresel verginin, tamamen yasal ve hukuken test edilmiş sınır olan yüzde 15'e çıkarılacağını ilan ediyorum" demişti.



İngiltere'den tepki gelmişti

Trump'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamayla tüm ülkelere yönelik gümrük vergisini yüzde 15 seviyesine çıkarılacağını açıklaması, ABD ile daha önce yüzde 10 seviyesi üzerinden ticaret anlaşmaları yapan İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde soru işaretlerine neden olmuştu. İngiltere, bir ticaret savaşı istemediklerini, fakat ABD'nin daha önceden üzerinde anlaşma sağlanan ticaret anlaşmasına riayet etmemesi halinde misilleme tedbirlerinin seçenek dışı olmadığını duyurmuştu.



AB ve Hindistan harekete geçmişti

Avrupa Birliği (AB) de ABD ile yaz aylarında varılan anlaşmanın onay sürecinin askıya alınacağını duyurmuştu.

Hindistan ise yakın zamanda varılan anlaşmanın nihai hale getirilmesi için planlanan görüşmelerin erteleneceğini açıklamıştı.