Kararda, yürütme organının yetki sınırlarına dikkat çekilirken, belirli ithalat kalemlerine getirilen ek vergilerin yasal çerçeveye uygun olmadığı belirtildi. Ancak mahkeme, bugüne kadar tahsil edilen vergilerin nasıl ve hangi yöntemle iade edileceği konusunu alt mahkemelere bıraktı.

İlk hamle FedEx’ten

Kararın ardından ilk somut adım lojistik devi FedEx’ten geldi. Şirket, New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde açtığı davayla, iptal edilen tarifeler kapsamında ödediği tüm vergilerin eksiksiz şekilde iade edilmesini talep etti.

FedEx başvurusunda, hukuka aykırı olduğu tespit edilen vergiler nedeniyle ciddi mali yük oluştuğunu savundu. Talep edilen iade tutarı kamuoyuna açıklanmazken, sektör temsilcileri büyük ölçekli ithalat yapan şirketler açısından rakamın oldukça yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Emsal karar kapıda mı?

Uzmanlara göre bu dava yalnızca FedEx’i ilgilendirmiyor. Aynı dönemde benzer tarifelere maruz kalan çok sayıda uluslararası şirket için de yeni bir hukuki sürecin kapısı aralanmış durumda.

Mahkemelerin iade yönünde karar vermesi halinde, ABD Hazinesi’nden milyarlarca dolarlık geri ödeme yapılması gündeme gelebilir. Bu ihtimal, kararı sadece hukuki değil; ekonomik ve siyasi açıdan da son derece kritik bir noktaya taşıyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Yüksek Mahkeme’nin iptal kararı otomatik bir geri ödeme anlamına gelmiyor. Şirketlerin tek tek dava açarak hak talebinde bulunması gerekiyor.

FedEx’in başvurusu bu anlamda ilk adım olarak görülürken, önümüzdeki dönemde başka büyük şirketlerin de benzer iade davaları açması bekleniyor. Sürecin aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor.