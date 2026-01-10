6 Bin 161 Kişiyle Rekor Horon Denemesi

Üç gün sürecek festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, 6 bin 161 kişinin katılımıyla yapılacak rekor horon denemesi olacak. Uzungöl Kış Festivali, bu etkinlikle hem kültürel mirası yaşatmayı hem de Türkiye genelinde ses getirmeyi hedefliyor.

Konserler, DJ Performansları ve Gösteriler

Festival kapsamında yerel ve ulusal sanatçıların sahne alacağı konserler düzenlenecek. Sanatçı isimlerinin sürpriz olarak açıklanacağı festivalde DJ performansları, çocuklara yönelik gösteriler ve gölde yapılacak su jeti şovları da yer alacak.

Kayak Pisti ve Kış Sporları Etkinlikleri

Uzungöl’ün kış turizmi potansiyelini artırmak amacıyla festival alanında 260 metrelik bir kayak pisti kurulacak. Katılımcılar şambrelle kayma gibi eğlenceli kış aktiviteleriyle unutulmaz anlar yaşayacak.

Turizmde Hareketlilik Başladı

Festival öncesinde bölgede turizm hareketliliği dikkat çekiyor. Organizasyon kapsamında otellerde sabit fiyat uygulamasına geçilirken, konaklama tesislerinde doluluk oranları yüzde 50-55 seviyelerine ulaştı. Festivalin Uzungöl ekonomisine ve tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

“Uzungöl İçin Beklenen Bir Festival”

Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan, festivale yoğun bir katılım beklendiğini belirterek hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. İnan, “Uzungöl için yıllardır böyle bir festival bekleniyordu. İnsanların doyasıya eğleneceği, heyecanlı ve uzun soluklu bir etkinlik planladık. Ücretsiz yemek hizmetimiz olacak. Otellerde sabit fiyat uygulaması yaptık. Herkesin bütçesine uygun bir festival hayal ettik” dedi.

30 Bin Kişilik Katılım Bekleniyor

Festival süresince otoparkların ücretsiz olacağını belirten İnan, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağını ifade etti. Yaklaşık 30 bin kişilik katılım beklendiğini vurgulayan İnan, yoğun kar yağışına rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle yolların açık tutulacağını söyledi.