TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları, hakaret, kural dışı hareket ve talimatlara aykırı davranışlar, sevk kararlarının temel gerekçelerini oluşturdu.

İşte PFDK’ya sevk edilen kulüpler ve isimler:

Samsunspor ve Bodrum FK , oynadıkları maçlarda taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahüratları” nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi kapsamında PFDK ’ya sevk edildi.

Trabzonspor , Beşiktaş , Alanyaspor ve Galatasaray da aynı gerekçeyle disipline gönderilen kulüpler arasında yer aldı.

Galatasaray Kulübü , yalnızca tezahürat değil; ayrıca “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle üç farklı maddeden disipline sevk edilirken, kulüp görevlisi Ersan Zeren de “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

Sivassporlu futbolcu Murat Paluli , Samsunspor karşılaşmasında yaptığı “kural dışı hareket” nedeniyle 19 Mayıs’tan itibaren tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Eyüpspor , Fenerbahçe karşısında “yayın talimatlarına aykırı davranış” gerekçesiyle disipline gönderildi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa - Başakşehir maçında yaşanan “hakaret” içerikli davranışları nedeniyle 20 Mayıs’tan itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Galatasaray'dan Tarihi Zafer! Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Finalde

Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde vereceği kararlar, Süper Lig’in son haftalarına girilirken bazı takımlar ve teknik ekipler için önemli sonuçlar doğurabilir.