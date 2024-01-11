Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 1 (Maç sonucu)

49. dakikada Visca, ceza yayı üzerinden ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Okan Koçuk’tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
52. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Okan’dan döndü.
53. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
83. dakikada Bakastas şutunda savunmadan dönen topa gelişine vuran Visca’nın şutunu kaleci Okan Koçuk kornere çeldi.
89. dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Bakasetas’ın sert şutu Okan Koçuk’tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Bakastas’ın ceza sahası içinde Flavien Tait’e yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Taylan Antalyalı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Mehmet Can Aydın dk. 75), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Bardhi dk. 75), Mendy, Bakasetas, Edin Vısca (Kerem Şen dk. 90), Fountas (Umut Güneş dk. 86), Onuachu (Enis Destan dk. 90)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Lumobir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Zeki Yavru dk. 46), Taylan Antalyalı, Bennesser (Flavien Tait dk. 62), Carl Holse (Ercan Kara dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Fofana dk. 62), Emre Kılınç, Mouanddilmadji (Nany Dimata dk. 80)
Yedekler: Szumuski, Drongelen, Soner Aydoğdu,Enes Albak, Osman Çelik
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Benkovic (dk. 21), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor), Taylan Antalyalı (dk. 90+2 pen.)
Sarı kartlar: Benkovic, Fountas, Mehmet Can Aydın (Trabzonspor), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor)