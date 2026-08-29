Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanattan Mithat Pala'nın ortasında arka direkte Emrecan Bulut'un gelişine vuruşunda yerden seken top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Maxim'in ceza yayı solundan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fofana, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
32. dakikada ceza sahasında savunmadan seken topu kontrol edip vole ile vuruş yapan Meleke'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı.
34. dakikada sol kanattan Emrecan'ın ortasında kale önünde Ali Sowe'un gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Engin Gözütok
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Sontjie Hansen, Maxim, Fuat Bavuk (Serdar Dursun dk. 39)
Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Kerim Çalhanoğlu, Enver Kulasin, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici, Mervan Müjdeci
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Zakaria Ariss, Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Qazım Laçi, İbrahim Olawoyin, Emrecan Bulut, Ahmed Kutucu, Ali Sowe
Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Moussa Diakite, Mihai Mihaila, Dal Varesanovic, Adedire Mebude, Umut Erdem, Saika Bakayoko, Muhammet Taha Şahin, Albert Doicaru
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Emrecan Bulut (dk. 11), Ali Sowe (dk. 34) (Çaykur Rizespor)