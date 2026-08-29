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32. dakikada ceza sahasında savunmadan seken topu kontrol edip vole ile vuruş yapan Meleke'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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