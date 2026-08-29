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45. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili, meşin yuvarlağı kurtardı.

32. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada, ceza sahası içinde Lemina'dan önce savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı gerisindeki Sara'da kaldı. Sara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

16. dakikada sağ taraftan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Andre Henrique'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası arka direğe açılan top, Miroshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Lemina'ya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 0-1

12. dakikada sol kanattan Jakobs'un ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışı sağ çaprazda Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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