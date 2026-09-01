Mercedes-Benz Travego, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yeni Sezon Yolculuğuna Eşlik Edecek

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63. dakikada ceza yayı sağ tarafından Serkan Göksu'nun yaptığı ortada altıpasın gerisinden Blanco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada Diarra'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bilal Ceylan'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde Diarra vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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