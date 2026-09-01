Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta topla buluşan Roshi, rakibi Abdulsamet'i geçerek ilerledi ve ortasını yaptı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak filelerle buluştu. 0-1
21. dakikada Ezeh'in ortasında topa yükselen Diouf, yaptığı kafa vuruşuyla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir
Boluspor: A. Tafas, K. Cuesta, Arda Tuğra Saygı (Furkan Emin Kaçmaz dk.77), Bartu Göçmen, Abdulsamet Kırım, Alptekin Çaylı, H. Diaz (Tolunay Artuç dk. 59), Muhammed Mert (Deniz Yıldız dk. 66), Gonzalez, Escobar (Ahmet Can Özdemir dk. 77), Ege Özkayımoğlu (Zeki Dursun dk. 59)
Yedekler: Ali Çırak, Can Arda Yılmaz, Temel Çakmak, Muhammet Özkan, Elvin Yunuszade
Teknik Direktör: Daniel Farrar
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Süleyman Luş, Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 84), İshak Karaoğul (Halil Can Ayan dk. 69), Raice (Jefferson dk. 69), Roshi (Moryke Fofana dk. 80), Okwuchukwu Ezeh (Enes Yılmaz dk.80), Mame Diouf
Yedekler: Oğuzcan Çalışkan, Yunus Metin, Recep Berat Taşbakır, Emre Satılmış, H. Nabian
Teknik Direktör: Vedat Kapurtu
Goller: Mame Diouf (dk. 13 ve 21) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Escobar, Alptekin Çaylı, Abdulsamet Kırım (Boluspor), Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü)