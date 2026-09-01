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Goller: Mame Diouf (dk. 13 ve 21) (Ankara Keçiörengücü)

21. dakikada Ezeh'in ortasında topa yükselen Diouf, yaptığı kafa vuruşuyla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 0-2

13. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta topla buluşan Roshi, rakibi Abdulsamet'i geçerek ilerledi ve ortasını yaptı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak filelerle buluştu. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

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