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Manisa'da 9'dan 86'ya zafer için koştular

56. dakikada kullanılan penaltı atışında beyaz noktaya Yusuf Erdoğan geldi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi.

43. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Gökcan, topu kaptıktan sonra pasını sağ kanattaki Camara'ya aktardı. Ceza sahasına giren Camara'nın bekletmeden yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde bulunan Gökcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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