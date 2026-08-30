Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ruan sol çaprazda topu kontrol ederek ceza yayına hareketlendi. Bu oyuncunun cepheden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
90+4. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Giordano arka direğe ortaladı. Zak Jules'in kafa vuruşunda kaleci Victor'un ayağından sekerek yükselen top uzak köşeyen filelerle buluştu. 2-1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Giordano, Massanga, Charles-Andre Raux Yao (Hamza Akman dk. 81), Michalak, David Costa, Bilal Boutobba (Yusuf Barası dk. 65), Ahmed Abdullahi (Lenny Pintor dk. 76)
Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Yusuf Özdemir dk. 89), Ui-Jo Hwang (Ianis Hagi dk. 74), İbrahim Kaya (Elia Meschack dk. 67), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 67)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Enes Keskin, İzzet Çelik, Ivan Cedric
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Arda Usluoğlu (dk. 1) (Alanyaspor), Abdullahi (dk. 39), Zak Jules (dk. 90+4) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Özhan Pulat (Teknik Direktör) (dk. 53) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Ümit Akdağ (Alanyaspor), Raux Yao (Eyüpspor)