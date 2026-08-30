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Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Yusuf Özdemir dk. 89), Ui-Jo Hwang (Ianis Hagi dk. 74), İbrahim Kaya (Elia Meschack dk. 67), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 67)

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ruan sol çaprazda topu kontrol ederek ceza yayına hareketlendi. Bu oyuncunun cepheden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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