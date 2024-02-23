1996 yılında kurulan ve Avrupa, Asya ve Balkan ülkeleri ile karşılıklı olarak düzenli servis hizmeti veren Mersin merkezli Transaktaş Global Lojistik, araç filosunu genişletmek için Mercedes-Benz kalitesini tercih etti.

Törende araçlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kamyon Filo Satış Müdürü Yusuf Adıgüzel ve Kamyon Filo Satış Koordinatörü Kemal Şerbetçi, Koluman Motorlu Araçlar Direktörü Ali Saltık, Koluman Mersin Kamyon Satış Müdürü Onur Kahyalar, Kamyon Satış Danışmanı Miraç Bengür tarafından Transaktaş Global Lojistik Firma Sahipleri Ahmet Aktaş, Hasan Aktaş & Şahin Aktaş, Ömer Aktaş, Celal Aktaş ve Baş Şoför Ethem Onur’a teslim edildi. Bu teslimat ile birlikte Transaktaş Global Lojistik’in araç parkındaki güncel Mercedes-Benz marka araçların sayısı 210 adet oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mercedes-Benz Türk olarak, uzun yol taşımacılığının geleceğini şekillendiren araçlarımızla, şirketlerin ulusal ve uluslararası lojistik alanında güvenilir ve verimli bir hizmet sunmalarına katkı sağlıyoruz. Yenilikçi teknolojiler ve yüksek performanslı donanımlara sahip araçlarımız, yakıt verimliliği ve sürüş konforunu bir araya getirerek, taşımacılık sektöründe yeni standartlar belirliyor. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak çözümlerimizle, her zaman en üst düzeyde performans, güvenlik ve verimlilik sunmaya devam edeceğiz. Araçlarımıza güvenip, uzun yıllardır bu kıymetli iş ortaklığında bizler ve markamızla beraber olan değerli Transaktaş Global Lojistik ailesine teşekkür ediyorum. ” dedi.

Transaktaş Global Lojistik Firma Sahibi Ahmet Aktaş; “Transaktaş Global Lojistik olarak özellikle taze – donmuş balık, sebze, tropikal meyve & ilaç taşımacılığında uzman olup geniş araç filomuz, özel teknik donanım ve modern teknik ekipmanları ile düzenlenmiş araçlarımızla yüksek kalitede nakliye ve servis hizmeti sunuyoruz. Bugün, Mercedes-Benz Actros çekicileri büyük ve modern filomuza katarak, hizmet kalitemizi en üst düzeye taşıyoruz. Verimlilik, konfor, emniyet, kalite gibi başlıklarda standartlarımızı her zaman en yükseğe konumlandırıyoruz. 250 adetlik araç parkımızın 210 adedinin Mercedes-Benz marka kamyonlardan oluşmasının en büyük nedenlerinden biri de müşterilerimize üst düzeyde hizmet vermeyi hedeflememizdir. Bu satın alma ile iş birliğimizin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Koluman Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ali Saltık ise; " Transaktaş Global Lojistik'in araç filosunu genişletmek için Koluman Motorlu Araçlar ve Mercedes-Benz kamyonlarını tercih etmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, sektördeki gücümüzü ve kalitemizi bir kez daha ortaya koyuyor. Müşterilerimize sunduğumuz yüksek performanslı ve güvenilir araçlarımızla, onların operasyonel verimliliğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Transaktaş Global Lojistik ile iş birliğimizin uzun soluklu olmasını diliyor, yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.