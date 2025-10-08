Yerlikaya, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 6 Ekim’de imzalanan “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” ile 81 ilde Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları kurulacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” konulu bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 81 il valisi de katıldı.

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada 16 Ağustos 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir sürecin başlatıldığını hatırlatarak, “Bu genelge ile karayollarındaki hız sınırlarından anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskun mahal levhalarına kadar tüm işaretlemeler yeniden gözden geçiriliyor” dedi.

Yeni imzalanan protokol kapsamında her ilde valilerin başkanlığında komisyonların kurulacağını belirten Yerlikaya, bu komisyonların belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi temsilcilerinden oluşacağını söyledi. Yerlikaya, “Vali yardımcılarımızın koordinasyonunda oluşturulan çalışma grupları sahada görev yapacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu mesajı verdi:

“Trafik güvenliği sadece bir ulaşım konusu değil; her şeyden önce insan hayatının korunmasıdır. Her bir vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz.”

Yeni düzenlemenin, Türkiye genelinde trafik işaretlerinde birlik, sadelik ve etkinliği sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.