Erdoğan, Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir’e AK Parti rozetlerini takdim etti.

Rozet takma töreninde partililer yeni katılımları alkışlarla karşıladı. Erdoğan, “AK Parti ailesi büyümeye, milletin iradesiyle güçlenmeye devam ediyor. Bu katılımlar birlik, beraberlik ve hizmet siyasetimizin millet nezdinde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Toplantı salonunda coşkulu anların yaşandığı törende Erdoğan, yeni katılan belediye başkanlarına “hayırlı olsun” dileklerini iletti.