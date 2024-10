Trabzon İl Tanıtım Kurulu Toplantısı DSİ toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ve turizmciler katıldı.



Toplantıda Trabzon'un 9 aylık turizm verilerini paylaşan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, dünyanın her noktasından ziyaretçilerin kente geldiğini söyledi. Erdoğan, 1 milyon 164 bin 137 yerli ve yabancı turistin Trabzon'u ziyaret ettiğini belirterek, “2023-2024 yılları 9 aylık dönemde milliyetlerine göre konaklama verilerine baktığımızda Suudi Arabistan'da yüzde 19,62 artış, Umman pazarına baktığımızda ise yüzde 18,35 azalma yaşandı. Kuveyt'te yüzde 27,01, Ürdün'de yüzde 11.48 kaybımız devam ediyor. Genel itibariyle baktığımız zaman kaybımız söz konusu değil. Dünyanın her noktasında ziyaretçiler ilimizi ziyaret ettiler. 9 aylık dönemde toplamda 1 milyon 164 bin 137 ziyaretçi geldi. Körfez, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalardan gelen ziyaretçilerimiz oldu” dedi.



“Çürük elmaları dışlayarak bunları oyunun dışında bırakmalıyız”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm destinasyonları içerisinde Karadeniz Bölgesi'nin özel ve anlamlı bir önemi olduğunu vurgulayarak, “Bizim bu potansiyelde, bu zenginlikte, bu cennet ülke içerisinde bu kadar büyük değerlere sahip olan bir ülkede turizm gelirlerimizi çok kısa zamanda 100 milyar dolarlara ulaştırmamızın önünde hiçbir engel yok. Ama tabii önümüzde çok ciddi riskler var. Bu riskleri dikkate alarak çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Hepimiz bu zenginliği, bu değerin farkında olarak buna zarar verecek bunun içerisinde yer alacak çürük elmalara hepimiz dikkatle bir davranarak bunları da dışlayarak bunları oyunun dışında bırakarak Türkiye turizmine, Türkiye'ye, Türk milletine, Türk insanının refahını zarar verecek adımları hep birlikte vatandaşımızdan en baştaki yöneticilerimize kadar hepimiz bunların da önüne geçmek zorundayız. Bunları yapamazsak bu büyük hedeflere ulaşmamız zorlu hale gelecek. Bu anlamda tabii Türkiye'nin turizm destinasyonları içerisinde Karadeniz Bölgemizin özel, anlamlı bir önemi var. Zenginliklerin önemli bir kısmını bu bölgemiz Trabzon başta olmak üzere barındırmakta. Biz bir bütün olarak Doğu Karadeniz bizim için büyük bir destinasyon olarak, Trabzon merkezli olarak buraya gelen insanların buradaki kalış sürelerini daha da arttırarak sadece Trabzon değil diğer çevre illere de giderek üç günlük alışverişlerini 10-15 güne uzatarak sadece Trabzon'un değil, bölgenin tüm değerlerinde görmelerini sağlayarak buna göre uygun, çok faydalı rotalar oluşturarak misafirlerimizi buradan memnun kılarak ayrıldığımızda pastamız çok güçlü bir şekilde büyüyecektir. Gelin insanların da burada büyük bir memnuniyetle ayrılmasının önünde hiçbir engel yok. Onların aradıkları her türlü doğal güzellik fazlasıyla Trabzon başta olmak üzere bölgede var. Adeta burası araştırmalarda da ziyaretçilerin söylediği gibi dünyadaki cennet, dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.