Papara Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydederken, Trabzonspor’un sayıları Ernest Muçi ve Paul Onuachu’dan geldi.

Trabzonspor maça hızlı başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 6. dakikada Ernest Muçi’nin aşırtma golüyle öne geçti. Erken golün ardından reaksiyon gösteren Fenerbahçe, 16. dakikada Anderson Talisca’nın golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarıda gol düellosu

Dakikalar 34’ü gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içinden kaydettiği golle Fenerbahçe öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 43. dakikada Paul Onuachu’nun kafa golüyle skoru 2-2’ye getirerek soyunma odasına eşitlikle girdi.

Asensio galibiyeti getirdi

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Marco Asensio’nun golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçe’nin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Kritik deplasman zaferi

Bu sonuçla Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanından üç puanla ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ise kendi sahasında aldığı mağlubiyetle haftayı puansız kapattı.