VakıfBank, liderlik koltuğunda oturduğu Vodafone Sultanlar Ligi’nde konuk olduğu Bahçelievler Bld. karşısında 3-0 kazanarak 22. maçında 21. kez kazandı. Sarı siyahlılarda; Katarina Dangubic ve Adhu Malual 9’ar sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

İkinci sette kusursuz geri dönüş

VakıfBank, ilk sette oyununu iki yönünde de üstün bir oyun ortaya koyarken, 17-10’da farkı 7 sayıya kadar yükseltti. Son bölümde de skor avantajını koruyan sarı siyahlılar, 27 dakika süren seti 25-21 kazanarak öne geçti. Helena Cazaute bu bölümde 5 sayıyla öne çıktı. İkinci sete 5-0’la başlayan VakıfBank, setin devamında skorda geriye düştü. Setin son bölümüne 23-20 geride giren sarı siyahlılar, Sıla Çalışkan’ın servis turunda bulduğu 5-0’lık seriyle, 7 oyuncusundan direkt katkı aldığı seti 25-23 ile hanesine yazdırarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-20 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bahçelievler’i 4. kez set vermeden geçti

VakıfBank, Bahçelievler ile oynadığı 4. maçı da set vermeden kazandı. Sarı siyahlılar geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da 3-0’lık skorla galip tamamlarken, sezonun ilk yarısındaki mücadelede de set vermeden güldü.

Deplasmanda seri 17 maça yükseldi

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde deplasmandaki üst üste 17. galibiyetini elde etti. Bu sezonki 11. dış saha müsabakasından da galip ayrılan sarı siyahlılar, geçen sezon da oynadığı son 6 deplasman maçında gülen taraf olmuştu.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

SALON: Hasan Doğan Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral

BAHÇELİEVLER BLD.: Merelin Nikolova 14, Rylen Reid 9, Ceylan Arısan 1, Ana Jaksic 4, Fulden Ural 6, Fatma Nur Yılmaz 2, Dilara Yeşil (L), Eylül Durgun 1

VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 4, Helena Cazaute 6, Berka Buse Özden 5, Adhu Malual 9, Katarina Dangubic 9, Deniz Uyanık 8, Aylin Sarıoğlu Acar (L), Marina Markova 6

SETLER: 21-25, 23-25, 20-25

SET SÜRELERİ: 27’, 32’, 25’