Balıkçı, hareket etmeden durarak dikkat çeken kuşa seslenerek, "Bu nasıl bir kuştur böyle ya? Bu nasıl bir şey böyle? Fıstık... Sen nasıl bir şeysin böyle?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Uzmanlar, görüntülenen kuşun göçmen bir tür olan Cüce Balaban (Ixobrychus minutus) olduğunu açıkladı. İlkbaharda kuzeye göç eden bu balıkçıl kuş türünün, her ne kadar Türkiye genelinde yaygın olsa da Karadeniz kıyılarında nadir görüldüğüne dikkat çektiler. Cüce Balabanların bir kısmının göç sırasında ülkemizde kalarak yaşamını sürdürdüğü de ifade edildi.

Limandaki bu sürpriz karşılaşma, doğanın sunduğu küçük mucizelere bir kez daha dikkat çekti.