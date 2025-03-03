3 milyon TL bütçe ile hayata geçirilen program, tarımsal üretimde altyapıyı güçlendirmek, üretici örgütlerini pazarlama ve tanıtım alanlarında desteklemek ile sürdürülebilir tarım ve sanayi yönetimini teşvik etmeyi hedefliyor.

Programın Kapsamı ve Hedefleri

Program kapsamında, TR82 Bölgesi'nde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki kurum ve kuruluşlara; tarımsal üretimde kurumsal altyapının güçlendirilmesi, tarımsal örgütlenmenin geliştirilmesi, üretici örgütlerinin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi ile sürdürülebilir tarım ve sanayi yönetiminin sağlanmasına yönelik teknik destek sağlanacak.

Bu çerçevede, yerel aktörlerin kurumsal altyapısını ve hizmet kalitesini artırmak, pazarlama kapasitelerini güçlendirmek ve tarımsal üretimde hem miktar hem de kaliteyi yükseltecek belgelendirme ve sertifikasyon çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sunulacak.

Kimler Başvurabilir?

Programa, TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı tarımsal üretim yapan işletmeler, il özel idareleri, üniversiteler, köylere hizmet götürme birlikleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler, meslek odaları ve üst birlikleri, tarımsal kooperatifler ve üst kuruluşları, tarımsal üretici ve yetiştirici birlikleri başvuruda bulunabilecek. Başvurular, kurumsal yönetim, altyapı ve hizmet kalitesinin artırılması, pazarlama ve üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayacak.

Başvuru Takvimi ve Süreci

Program, 2025 yılı boyunca beş ayrı dönemde uygulanacak. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak. İlk dönem için son başvuru tarihi 30 Nisan 2025 saat 23.59 olarak belirlenirken, diğer dönemler şu şekilde devam edecek:

Mayıs-Haziran Dönemi: 30 Haziran 2025 saat 23.59

Temmuz-Ağustos Dönemi: 29 Ağustos 2025 saat 23.59

Eylül-Ekim Dönemi: 31 Ekim 2025 saat 23.59

Kasım-Aralık Dönemi: 31 Aralık 2025 saat 23.59

Başvuru rehberi ve detaylı bilgilere KUZKA’nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.