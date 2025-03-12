İmza törenine refakat eden Bakan Bayraktar, Türkiye’de petrol aramacılığı açısından yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, “Milli şirketimiz TPAO’nun, ABD’nin en büyük petrol üreticilerinden Continental Resources ve uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren TransAtlantic Petroleum ile başlattığı bu iş birliği, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adımdır. Çevresel ve teknolojik açıdan en güncel uygulamalarla yürütülecek proje kapsamında yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacaktır” dedi.

Bakan Bayraktar, Meksika, Libya ve Mısır’ın enerji bakanlarıyla da temaslarda bulunarak enerji alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirme konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca küresel enerji devlerinin üst düzey yöneticileriyle buluşarak Türkiye’nin enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını anlattı.

Türkiye’nin Enerji Bağımsızlığı Yolunda Yeni Bir Adım

TPAO’nun ABD’li enerji şirketleriyle yaptığı bu stratejik ortaklık, Diyarbakır Havzası’ndaki petrol ve doğal gaz potansiyelini en verimli şekilde ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Uzmanlar, projenin bölgedeki enerji yatırımlarını hızlandırarak Türkiye’nin yerli üretimini artıracağını belirtiyor.

Bu önemli gelişmeyle birlikte Türkiye, küresel enerji pazarında daha güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.