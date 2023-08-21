Balıkesir Bandırma’da bulunan Toru Un Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Toru Un ortakları Ata Toru ve Öztürk Toru, Toru Un Araç Sorumlusu Hamdi Tosun, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran, MAN Yetkili satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve satış temsilcisi Melih Kazi katılım sağladı.

Filosunun tamamının MAN çekicilerden oluştuğunu ve hem MAN’dan, hem de Lokman Koçaslan Otomotiv’den memnun olduklarını ifade eden Ata Toru, “Toru Un olarak, 1971 yılından beri müşterilerimiz ve piyasanın talepleri doğrultusunda en kaliteli ürünü, en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Bu hedef uğruna ilk günden itibaren hem hizmet kapasitemizi, hem de ürün gamımızı geliştiriyoruz. İş anlayışımızda yüksek kalite anlayışını temel alan bir firma olarak, tüm iş ortaklıklarımızda da bu noktalara oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle filomuzda da uzun yıllardır hem kalitesi, hem güvenilirliği hem de verimliliği açısından sınıfının en iyilerinden olan MAN ile çalışıyoruz. MAN markasını ilk tercih ettiğimizden beri yaşadığımız yüksek memnuniyet sayesinde tüm filo genişletme işlemlerimizde MAN markası ile yola devam etme kararı aldık ve bunun sonucu olarak tüm filomuzu MAN markası ile donattık. Aynı zamanda araç edinme ve sonrasında; yani hem satış, hem de satış sonrası hizmetlerde ihtiyacımız olan tüm desteği eksiksiz bir şekilde bizlere sunan Lokman Koçaslan Otomotiv’e teşekkür ederiz.” dedi.

“İŞBİRLİĞİMİZ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Lokman Koçaslan Otomotiv’in müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, “Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, müşterilerimizi çözüm ortağı olmak, en kaliteli hizmeti vermek ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak bizlerin birincil hedefleri. Tüm bu hedefler doğrultusunda, sektörünün önde gelen firmalarından olan Toru Un ile yapmış olduğumuz işbirliği bizler için çok değerli. Toru Un’a işbirliği için teşekkür ediyor, araçlarımızın kendilerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

“MÜŞTERİLERİMİZİN ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ”

Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit, “Toru UN ailesi ile uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz zamanla bir dostluğa dönüştü. Geçen bu süreçte filosunda MAN dışında bir markaya yer vermemeleri, satış sonrasında tüm servislerimizden aldıkları kaliteli hizmetin devamlılığı, satış süreçlerinde her daim güncel değişimlerle ilgili kendilerine sağladığımız anlık bilgi akışı ve elbette en önemlisi yaptıkları işe ve taşıdıkları yüke en uygun aracın MAN olduğuna olan inançları ve tecrübeleri sayesinde, yine tercihlerini MAN ve Lokman Koçaslan Otomotiv’den yana yapmaları bizler için gurur kaynağı olmuştur. Kaliteli hizmet standartları belirleyen; doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru noktada müşterilerimizin çözüm ortağı olarak yanlarında olmayı hedefleyen Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, Toru Un’a bizleri tercih ettiği için teşekkür eder, yıllara dayanan aramızdaki bu dostluk ve işbirliğinin daha nice yıllar aynı bağlılıkla devam etmesini temenni ederim.” şeklinde konuştu.