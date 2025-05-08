Bu yıl havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hasat dönemi gecikmeli başladı. Ancak üreticilerin yüzü yine de gülüyor. Yüksek glikomannan oranıyla dikkat çeken Kavak salebi, gerek aroması gerekse dayanıklılığı ile pazarda yoğun talep görüyor. Kilosu 2.500 ila 3.000 TL arasında değişen salep, üreticiye dönüm başına yaklaşık 2,5 milyon TL gelir sağlıyor.

"Bu topraklar altın değerinde"

Salep üreticisi Murat Kayacı, bölgedeki üretim potansiyeline dikkat çekerek, “Kavak’ın dağlık yapısı salebin kalitesini artırıyor. Burada 1 dönümde 150 bin adet salep yetiştiriyoruz. Bu da yaklaşık 1 ton ürün ediyor. Kilosu 2.500 TL’den hesaplarsak dönüm başına 2,5 milyon TL kazanç mümkün. Bu yüzden adına ‘topraktaki altın’ deniyor” dedi.

Doğal koşullar kaliteyi artırıyor

Bir diğer üretici Ömer Aktaş ise Kavak’ın doğasının salep üretimi için eşsiz koşullar sunduğunu vurguladı: “Havası, suyu, toprağı bozulmamış bir bölgedeyiz. Bu da ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor. Mayıs ortasından itibaren Haziran ortasına kadar hasat yapıyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz.”

Samsun, salep üretiminde marka oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra MYO Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Samsun’un salep orkideleri açısından özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. “Samsun’un farklı rakımlardaki ekolojik zenginliği, salep tür çeşitliliğini artırıyor. 20’nin üzerinde tür tespit ettik. Bunlardan 5 tanesini üretime kazandırmayı başardık. Artık Samsun, Türkiye’de salep fidesi temini denince ilk akla gelen yer haline geldi” diye konuştu.