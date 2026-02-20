Bakan Şimşek, “Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, tarımsal üretimin hem yerli üretimi güçlendirmek hem de arz güvenliğini sağlamak amacıyla planlandığını gözler önüne koydu.

Dikey ve örtü altı tarım uygulamalarıyla, özellikle üretimin yıl boyunca sürdürülmesi ve arazi verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Modern tarım teknikleri kullanılarak sera ve kapalı alanlarda yetiştiricilik yapılması planlanıyor.

Şimşek, açıklamasında enflasyonla mücadele konusuna da vurgu yaparak, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü belirtti. Gıda fiyatlarının dengelenmesine yönelik bu tür yapısal adımların, ekonomik istikrar açısından kritik olduğunu söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan tarım bölgelerinin, üreticiye teknoloji ve altyapı desteği sağlamasının yanı sıra, gıda güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor