ODMD raporuna göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde en çok satan elektrikli otomobil 3.678 adetlik satışla TOGG T10X oldu. TOGG, sadece liderliği pekiştirmekle kalmadı; aynı zamanda yerli üretimin elektrikli mobilitedeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise, ilk 10’daki araçların 9’unun SUV segmentinden olmasıydı. Sedan modellerin bu listede yalnızca bir kez kendine yer bulması, tüketici tercihlerinde SUV’lara olan yönelimin ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

İşte Mayıs ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri:

TOGG T10X – 3.678 adet

Menzil: 523 km Tesla Model Y – 1.545 adet

Menzil: 533 km MINI Countryman Electric – 1.416 adet

Menzil: 433 km BYD SEAL U – 845 adet

Menzil: 427 km Opel Frontera – 835 adet

Menzil: 301 km BYD ATTO 3 – 690 adet

Menzil: 420 km Kia EV3 – 564 adet

Menzil: 604 km KG Mobility Torres – 538 adet

Menzil: 463 km Volkswagen ID.4 – 430 adet

Menzil: 350 km Volvo EX40 – 393 adet

Menzil: 532 km Sıcak Havalarda Araç İçinde Bırakılan Yanıcı Maddeler Büyük Tehlike Saçıyor! İçeriği Görüntüle

Elektrikli araçların menzil kapasiteleri ve performansları, tüketicinin seçiminde kritik rol oynamaya devam ederken; listeye giren modellerin büyük kısmının 400 kilometre üzeri menzil sunması dikkat çekti. Sadece çevreci değil, aynı zamanda güçlü ve konforlu sürüş deneyimi vadeden bu araçlar, Türkiye yollarında daha sık görülmeye devam edecek gibi görünüyor.

Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında pazara yeni modellerin giriş yapmasıyla rekabetin daha da kızışacağını öngörüyor. TOGG’un başarısı ise, yerli teknolojinin küresel markalarla başa baş rekabet edebileceğini bir kez daha ortaya koydu.