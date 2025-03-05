Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan bu avantajlı ödeme planları, araç sahibi olmayı çok daha erişilebilir hale getiriyor. Özel faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla dikkat çeken kampanya kapsamında, T10X almak isteyenler için birbirinden cazip kredi seçenekleri sunuluyor.

Togg, mart ayına özel olarak hem satış fiyatında hem de kredi kullanım koşullarında sunduğu avantajlarla, müşterilerine adeta bir kira öder gibi araç sahibi olma imkânı sunuyor. Bu kampanya dahilinde bireysel kullanıcılar, farklı vadeler ve faiz oranlarıyla kendilerine en uygun ödeme planını seçerek T10X sahibi olabilecek.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. İzmir Haber kaynaklarına göre, çevre dostu otomobillere olan talep, şehrin temiz enerji politikalarıyla da paralel olarak yükseliyor. Bu bağlamda, Togg’un sunduğu finansman fırsatları, Ege Bölgesi’nde de büyük ilgi görüyor.

Bireysel Kullanıcılara Özel Mart Kampanyası

Mart ayında geçerli olan kampanya kapsamında bireysel müşteriler, T10X V2 modeline sahip olmak için çeşitli kredi seçeneklerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda 500 bin TL kredi kullanmak isteyen bireysel müşteriler, %0 faizli 12 ay vade ile aylık 41 bin 666 TL ödeme yaparak ya da %2.29 faiz oranıyla 30 ay vade ile aylık 25 bin 433 TL geri ödeme yaparak araç sahibi olabilecek.

Daha yüksek tutarda krediye ihtiyaç duyan müşteriler için de farklı finansman seçenekleri sunuluyor. 700 bin TL kredi kullanmayı tercih edenler, %1.19 faiz oranı ile 12 ay vadede aylık 64 bin 364 TL ödeyerek ya da %2.49 faiz oranı ile 30 ay vadede aylık 36 bin 816 TL geri ödeme yaparak T10X alabilecek.

Daha fazla krediye ihtiyaç duyan bireysel müşteriler için 900 bin TL’ye kadar kredi seçenekleri de mevcut. Bu kapsamda, 900 bin TL kredi kullanan müşteriler %1.69 faiz oranı ile 12 ay vadeli aylık 86 bin 136 TL ödeme yaparak veya %2.69 faiz oranı ile 30 ay vadeli aylık 48 bin 915 TL ödeme yaparak Togg T10X sahibi olabilecek.

Kurumsal Kullanıcılara Özel Finansman Seçenekleri

Kurumsal müşteriler için de mart ayına özel kredi kampanyaları sunuluyor. Kurumsal kullanıcılar, bireysel müşterilerle aynı koşullarda 500 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra, daha yüksek kredi kullanmak isteyen kurumsal müşterilere 900 bin TL kredi için 12 ay vade ve %1.69 faiz oranı ile ödeme kolaylığı sunuluyor.

Ayrıca, 500 bin TL ve 900 bin TL kredi seçenekleri, farklı faiz oranlarıyla 24, 36 veya 48 ay vade seçenekleriyle de kullanılabiliyor. Bu esnek ödeme planı sayesinde kurumsal müşteriler kendi bütçelerine en uygun geri ödeme planını belirleyebiliyor.

Kurumsal müşterilere özel olarak 1 milyon 500 bin TL kredi imkânı da sunuluyor. Bu kapsamda, 12 ve 24 ay vadeli ödeme seçeneklerinin yanı sıra 36 ay vade ile %2.89 faiz oranıyla aylık 66 bin 706 TL geri ödeme seçeneği veya 48 ay vade ile %2.39 faiz oranıyla aylık 54 bin 108 TL geri ödeme seçeneği sunuluyor.

Özellikle ticari filolarını yenilemek isteyen firmalar için sunulan bu fırsatlar büyük ilgi görüyor. İzmir Son Dakika verilerine göre, elektrikli araçların iş dünyasında kullanım oranı giderek artıyor ve Togg T10X gibi yerli üretim modeller, özellikle sürdürülebilirlik hedefleri olan işletmeler tarafından tercih ediliyor.

Togg T10X Sahibi Olmak İçin Mart Ayı Fırsatları Kaçırılmamalı

Togg’un sunduğu mart ayına özel finansman kampanyaları, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere araç sahibi olmayı kolaylaştıran esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Faizsiz kredi imkânları, düşük faizli uzun vadeli ödeme planları ve yüksek kredi kullanma seçenekleriyle Togg T10X, erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor. Mart ayı boyunca devam edecek olan bu özel kampanya ile Türkiye’nin yerli ve akıllı otomobili Togg T10X’e sahip olmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

Togg T10X almak için sunulan finansman seçenekleri nelerdir?

Mart ayına özel kampanya kapsamında Togg, bireysel ve kurumsal müşterilere farklı finansman seçenekleri sunuyor. 500 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi imkânı bulunurken, daha yüksek kredi talepleri için %1.19’dan başlayan faiz oranları ile 12, 30 ve 48 ay vadeli seçenekler sunuluyor.

Bireysel kullanıcılar için en uygun Togg kredi seçeneği hangisi?

Bireysel müşteriler, 500 bin TL için 12 ay vadede %0 faiz avantajından yararlanabilir. Daha fazla krediye ihtiyaç duyanlar ise 700 bin TL ve 900 bin TL seçeneklerinden faydalanabilir. Uzun vadeli ödeme planı isteyenler için %2.29 faiz oranıyla 30 ay vadeli ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Kurumsal müşteriler için sunulan Togg kredi avantajları nelerdir?

Kurumsal müşteriler, 500 bin TL krediye %0 faiz ile sahip olabilirken, 900 bin TL krediye %1.69 faiz oranıyla erişebiliyor. Ayrıca 1 milyon 500 bin TL kredi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Togg T10X için faizsiz kredi seçeneği var mı?

Evet, mart ayına özel kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal müşteriler 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.