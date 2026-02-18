Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türk sporuna destek vermeye devam ediyor. Bursaspor ile başlattığı desteği ‘Futbol Milli Takımlar Ana Sponsoru’ olarak sürdüren Togg, şimdi de basketbolun güçlü destekçileri arasında yerini aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen sponsorluk imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Kadın Milli Takım oyuncusu Meltem Yıldızhan, ⁠A Erkek Milli Takım oyuncusu Yiğit Onan ve davetliler katıldı. İmza töreni, ‘Bir Gurur Meselesi’ mottosu etrafında hazırlanan iş birliği tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

“Bu anlaşma, aynı hedeflere inanan iki kurumun yol arkadaşlığı”

Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Togg ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının aynı hedeflere inanan iki güçlü kurumun yol arkadaşlığının ifadesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Gençlere ilham veren, sporun birleştirici gücüne inanan ve ülkesinin potansiyeline güvenen iki kurumun bir araya gelmesi bizim için son derece kıymetlidir. Üç yıl sürecek bu anlaşma kapsamında Togg’un Milli Takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü ve stratejik bir destektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiye’nin otomobili’ vizyonunun Togg markasıyla hayata geçmiş olması, ülkemizin üretim gücüne ve teknoloji alanındaki iddiasına duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vizyon, yalnızca bir otomobil üretme hedefi değil; aynı zamanda Türkiye’nin kendi markalarıyla küresel ölçekte söz sahibi olma iradesinin en önemli ifadesidir. Yerli markalarımızın güçlenerek bugün spora ve Türk basketboluna destek veren bir konuma ulaşması da bu kararlı yaklaşımın en doğal sonucudur. Bu iş birliğinin hem Togg’a hem de Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum.”

“Sporun birleştirici gücüne destek olmaya devam edeceğiz”

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

“Togg, bu ülkenin büyük vizyonuna inanan insanların omuz omuza vererek ortaya koyduğu, uzun soluklu bir emeğin sonucu. Biz büyük hedeflere ancak kararlılıkla ve birlikte yürüyerek ulaşılacağına inanıyoruz. Basketbolda da başarı; kararlılık, disiplin ve güçlü bir takım aidiyetiyle geliyor. Ay-yıldızlı formamızın temsil ettiği birlik, sorumluluk ve mücadele azmi; Togg’un yolculuğuyla aynı çizgide duruyor. Bu nedenle Basketbol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin sahadaki mücadeleye güç katmasını, Türk basketboluna ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasında imzalar atıldı.