Cirium’un yayımladığı 2025 Zamanında Performans İncelemesi (On-Time Performance Review) raporu kapsamında verilen ödül, İGA İstanbul Havalimanı’nın yoğun aktarma trafiğine rağmen sergilediği istikrarlı ve ölçülebilir performansı tescilledi.

Ödül, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ile Cirium CEO’su Jeremy Bowen’ın katılımıyla düzenlenen törende takdim edildi. Törende, havalimanının 2025 yılına ilişkin yolcu sayıları ve operasyonel verimlilik artışı da paylaşıldı.

“Görünmeyen emeğin uluslararası tescili”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, ödülün yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, 2025 yılında 84,3 milyon yolcuya hizmet verildiğini, 547 bin uçuşun başarıyla yönetildiğini ve günlük ortalama 1.707 uçuşla tarihi rekorlar kırıldığını söyledi. Bilgen, bu başarının arkasında 7/24 görev yapan binlerce çalışanın ve ileri teknolojik altyapının bulunduğunu ifade etti.

Zamanında kalkış oranında dikkat çekici yükseliş

Cirium CEO’su Jeremy Bowen ise İGA İstanbul Havalimanı’nın performans artışının küresel ölçekte örnek teşkil ettiğini belirtti. Bowen, havalimanının zamanında kalkış oranını 2023’te yüzde 68,62’den 2025’te yüzde 80,72’ye yükselttiğini, aynı dönemde küresel büyük havalimanları sıralamasında 51. sıradan 19. sıraya çıktığını kaydetti.

2026 hedefi: 90 milyonun üzerinde yolcu

İGA İstanbul Havalimanı, operasyonel başarısını sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da destekliyor. 2025 yılında tüm elektrik tüketimini güneş enerjisinden karşılayan dünyanın ilk havalimanı olan İGA, 2026 yılında 90 milyonun üzerinde yolcu ağırlamayı ve taşıdığı yolcu sayısıyla Türkiye nüfusunu aşmayı hedefliyor.